Tassa sulla prima casa: il Piano dell'Ue millantato da Salvini non esiste (Di lunedì 19 ottobre 2020) Un Piano segreto dell'Europa e del governo Conte per reintrodurre una Tassa sulla prima casa in Italia: è la Lega e in prima persona Matteo Salvini a sostenere che Bruxelles vuole che l'Italia elimini ... Leggi su today (Di lunedì 19 ottobre 2020) Unsegreto'Europa e del governo Conte per reintrodurre unain Italia: è la Lega e inpersona Matteoa sostenere che Bruxelles vuole che l'Italia elimini ...

NicolaPorro : Tassare, tassare, tassare. E come se non bastasse, adesso torna pure l'ideona di rimettere la tassa sulla prima cas… - matteosalvinimi : Gentiloni, il rappresentante dell'Italia nella Commissione europea (!), lo mette nero su bianco: il ripristino dell… - matteosalvinimi : #Salvini: le aziende tedesche avranno soldi per avviarsi alla decarbonizzazione, quelle italiane solo la certezza c… - maxcolt64 : RT @Marco_dreams: Nobili di Italia Viva twitta entusiasta che grazie a loro è stata bloccata la nuova tassa sulla plastica. L’ambiente sen… - Marcopierini10 : RT @FrancescoScati9: Non c'é piú tempo per salvare il pianeta. Ma grazie ad #ItaliaViva abbiamo eliminato la tassa sulla plastica. #CTCF h… -