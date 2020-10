Sradica il crocifisso e poi dà un pugno al parroco: paura in una chiesa a Roma (Di lunedì 19 ottobre 2020) Prima prova a Sradicare il crocifisso, poi dà un pugno al parroco, che tenta di fermarlo, e infine lo spinge per farlo cadere a terra. Sono gli attimi di paura che hanno vissuto i fedeli della chiesa di San Giovanni Maria Vianney, alla Borghesiana di Roma. Era domenica 18 ottobre quando l’uomo, un pugliese di 46 anni, ha dato in escandescenze dentro la chiesa, dopo di che è stato portato fuori dal parroco e un suo collaboratore per farlo calmare, ma all’esterno la situazione è addirittura peggiorata. L’uomo ha iniziato a tirare calci contro la porta della chiesa e quando sono arrivati i poliziotti ha iniziato a minacciarli di morte, sferrando poi calci e pugni anche contro di loro. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 19 ottobre 2020) Prima prova are il, poi dà unal, che tenta di fermarlo, e infine lo spinge per farlo cadere a terra. Sono gli attimi diche hanno vissuto i fedeli delladi San Giovanni Maria Vianney, alla Borghesiana di. Era domenica 18 ottobre quando l’uomo, un pugliese di 46 anni, ha dato in escandescenze dentro la, dopo di che è stato portato fuori dale un suo collaboratore per farlo calmare, ma all’esterno la situazione è addirittura peggiorata. L’uomo ha iniziato a tirare calci contro la porta dellae quando sono arrivati i poliziotti ha iniziato a minacciarli di morte, sferrando poi calci e pugni anche contro di loro. ...

