Sorgenia sostiene l’energia dei giovani | borse di studio e materiale didattico nelle scuole

Leggi su tpi

(Di lunedì 19 ottobre 2020)mette a disposizione ventidiper imaturandi dell’anno scolastico in corso che sceglieranno un percorso di studi universitarisu temi ambientali e legati alla sostenibilità. Le future matricole di facoltà che formano professionisti capaci di agire concretamente per l’affermazione di uno sviluppo sostenibile (Scienze ambientali, Ingegneria ambientale, Politiche ambientali, Economia per l’ambiente e la sostenibilità e altri corsi analoghi) potranno candidarsi a partire dal 3 novembre fino al 28 febbraio 2021 sulla pagina web dedicata (www..it/energiadei). Sarà costituita un’apposita giuria – composta da personalità scientifiche, manager dell’azienda ed esponenti dell’associazione Parole O Stili ...