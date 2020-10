Serie B, un Brescia "rifiorito" chiede conferme al Chievo (Di lunedì 19 ottobre 2020) Brescia, 19 opttobre 2020 - Il netto 3-0 con il Lecce del grande ex Eugenio Corini ha ridestato entusiasmo e convinzione in casa del Brescia . Un'atmosfera che va al di là della prima vittoria ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 19 ottobre 2020), 19 opttobre 2020 - Il netto 3-0 con il Lecce del grande ex Eugenio Corini ha ridestato entusiasmo e convinzione in casa del. Un'atmosfera che va al di là della prima vittoria ...

tombolini_ortop : ??La #PrismaTaranto Volley conquista i suoi primi 3 punti nella partita d'esordio del campionato di serie #A2 maschi… - PinayFutbol : RT @FIGCfemminile: SERIE ??? | ?Pomigliano bloccato in trasferta dal Chievo Verona ???? ?? 3-3 tra Lazio e Brescia. Ko della Riozzese Como pe… - TakahiroSakai3 : RT @FIGCfemminile: SERIE ??? | ?Pomigliano bloccato in trasferta dal Chievo Verona ???? ?? 3-3 tra Lazio e Brescia. Ko della Riozzese Como pe… - BasketItalyit : @LeonessaBrescia . Esposito: “Intensità e decisione sin dalla palla a due” - LeonessaBrescia : La Germani Brescia doma l'Allianz Pallacanestro Trieste e centra il secondo successo consecutivo in campionato ??… -