Sci alpino | azzurri in allenamento sul ghiacciaio della Val Senales

Esercito : Il 1° Caporal Maggiore Marta Bassino ( Esercito ) inizia questa stagione con una bellissima vittoria nello slalom g… - Fisiofficial : SPLENDIDE!! @BassinoMarta E @FedeBrignone PRIMA E SECONDA NEL GIGANTE DI #Soelden E' LA DODICESIMA DOPPIETTA DELLA… - Eurosport_IT : DOPPIETTA AZZURRA! ???? La nuova stagione della Coppa del Mondo inizia alla grande! Marta Bassino conquista il 1° po… - sportface2016 : #Sci Allenamenti sul ghiacciaio della Val Senales per la nazionale azzurra - BonzoMassimo : RT @Eurosport_IT: 'Pettorale rosso, che emozione incredibile!' ???????? 1a puntata stagionale di 'Poligono 360' in compagnia della bravissima… -

Ultime Notizie dalla rete : Sci alpino

Il nostro rotocalco sportivo punta in alto, dalla Coppa del Mondo di sci alpino alle salite del Giro d’Italia di ciclismo, passando per l’ennesima impresa di Tim Gajser nel campionato motocross, per ...“Visto come stanno andando le cose ultimamente sono molto spaventato, penso che sia più giusto rimanere qui“. Francesco Bagnaia, pilota italiano del team Pramac, non tornerà ...