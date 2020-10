PSG | Verrati out per almeno 3 settimane dopo l’infortunio in Nazionale

Leggi su alfredopedulla

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Brutte notizie per il Paris Saint-Germain che dovrà fare a meno per tredi Marco Verratti. Gli esami a cui si è sottoposto il centrocampista abruzzese, hanno evidenziato un problema muscolare alla coscia, rimediato durante la sfida con l’Olanda. Il centrocampista italianoaver saltato la gara con il Nimes di sabato scorso, salterà anche le sfide di Champions League contro il Manchester United, in programma domani e quella contro il Basaksehir del 28 ottobre. A forte rischio anche la partita contro il Lipsia del 4 novembre. Fonte Foto: Sito uff. PSG L'articolo PSG,out perl’infortunio inproviene da Alfredo Pedullà.