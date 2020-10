“Otto e Mezzo” | Lilli Gruber conduce da casa

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Secondo Davide Maggio La7 avrebbe preso la misura in via precauzionalecondurrà, questa sera lunedì 19 ottobre, “Otto e Mezzo” dasua. Secondo quanto sostiene il sito di DavideMggio il talk non andrà in onda dagli studi di La7. La misura sarebbe precauzionale in quanto la conduttrice sarebbe venuta a contatto con persone positive collegabili al centro di produzione della rete. Secondo il sito l’emittente starebbe lavorando per creare un “un virtual studio che faccia sembrare la giornalista nella sua abituale postazione, come già era stato fatto in passato – ma in circostanze differenti – per Enrico Mentana. Quel che è certo è che la conduttrice non avrà accanto a sé gli ospiti, come accade di ...