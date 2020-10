Mino Magli confessioni shock sulla Gregoraci: “Con Briatore aveva un contratto” (Di lunedì 19 ottobre 2020) A Live Non è la D’Urso Mino Magli ha parlato di Elisabetta Gregoraci rivelando dei particolari decisamente sconvolgenti sulla storia con Flavio Briatore e su tanto altro Tra i personaggi più discussi del Grande Fratello Vip 2020 c’è sicuramente Elisabetta Gregoraci. La showgirl calabrese è sempre al centro di diatribe e polemiche soprattutto al di fuori della casa, dove i rumors sul suo conto impazzano. L’ultimo in ordine di tempo è quello lanciato da Mino Magli che ha confessato dei retroscena tra l’avvenente presentatrice e Flavio Briatore conclusasi nel 2017. L’uomo al cospetto di Barbara D’Urso senza troppi giri di parole si è lasciato ... Leggi su chenews (Di lunedì 19 ottobre 2020) A Live Non è la D’Ursoha parlato di Elisabettarivelando dei particolari decisamente sconvolgentistoria con Flavioe su tanto altro Tra i personaggi più discussi del Grande Fratello Vip 2020 c’è sicuramente Elisabetta. La showgirl calabrese è sempre al centro di diatribe e polemiche soprattutto al di fuori della casa, dove i rumors sul suo conto impazzano. L’ultimo in ordine di tempo è quello lanciato dache ha confessato dei retroscena tra l’avvenente presentatrice e Flavioconclusasi nel 2017. L’uomo al cospetto di Barbara D’Urso senza troppi giri di parole si è lasciato ...

