Mini Challenge Monza: Sandrucci è campione (Di lunedì 19 ottobre 2020) Il doppio appuntamento di Monza chiude la stagione 2020 del Mini Challenge. E’ l’apoteosi per Gustavo Sandrucci, che festeggia con una doppietta il terzo titolo consecutivo della serie. Il laziale del team Melatini dimostra nel tempio della velocità il motivo per cui è diventato campione, ancor prima d’iniziare il weekend sul tracciato Brianzolo. La tappa di Monza conclude anche il campionato della classe Lite, riservata agli under 25. Giorgio Amati ha già ipotecato il titolo di categoria, ma rimane accesa la lotta per il secondo posto. Alla fine la spunta Adam Sasha, che precede Giacomo Parisotto di appena due punti. Mini Challenge Monza, come sono andate le gare? Nella categoria Pro il ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 19 ottobre 2020) Il doppio appuntamento dichiude la stagione 2020 del. E’ l’apoteosi per Gustavo, che festeggia con una doppietta il terzo titolo consecutivo della serie. Il laziale del team Melatini dimostra nel tempio della velocità il motivo per cui è diventato, ancor prima d’iniziare il weekend sul tracciato Brianzolo. La tappa diconclude anche il campionato della classe Lite, riservata agli under 25. Giorgio Amati ha già ipotecato il titolo di categoria, ma rimane accesa la lotta per il secondo posto. Alla fine la spunta Adam Sasha, che precede Giacomo Parisotto di appena due punti., come sono andate le gare? Nella categoria Pro il ...

