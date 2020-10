Mes, Zingaretti: “Non si affronta così il tema”. E Conte fa un passo indietro (Di lunedì 19 ottobre 2020) La questione del Mes si fa sempre più spinosa per il Governo giallorosso, in particolare dopo le dichiarazioni di Conte. Un passo indietro sulla questione Mes. A farlo è il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, dopo aver rilasciato dichiarazioni che hanno creato il caos all’interno della maggioranza di governo. Ieri infatti – domenica 18 ottobre … L'articolo Mes, Zingaretti: “Non si affronta così il tema”. E Conte fa un passo indietro proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 19 ottobre 2020) La questione del Mes si fa sempre più spinosa per il Governo giallorosso, in particolare dopo le dichiarazioni di. Unsulla questione Mes. A farlo è il presidente del Consiglio, Giuseppe, dopo aver rilasciato dichiarazioni che hanno creato il caos all’interno della maggioranza di governo. Ieri infatti – domenica 18 ottobre … L'articolo Mes,: “Non sicosì il tema”. Efa unproviene da www.meteoweek.com.

