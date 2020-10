Manovra: Conte, ‘ritardi recovery fund? Non vedo grosse criticità, sono fiducioso’ (Di lunedì 19 ottobre 2020) Roma, 19 ott. (Adnkronos) – Sull’arrivo dei fondi del recovery fund “c’è un negoziato ancora in corso, c’è un’interlocuzione serrata, proprio in questi ultimi giorni, tra Parlamento europeo e la cancelliera Merkel. Non vedo grosse criticità, ancora ballano alcuni miliardi ma su 1.800 miliardi non è un grosso problema e sono molto fiducioso”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Palazzo Chigi. “Teniamo conto che il piano nazionale è pluriennale” e “ci sono vari meccanismi con cui avere degli anticipi già all’inizio dell’anno. sono più preoccupato” su quella che ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 19 ottobre 2020) Roma, 19 ott. (Adnkronos) – Sull’arrivo dei fondi del“c’è un negoziato ancora in corso, c’è un’interlocuzione serrata, proprio in questi ultimi giorni, tra Parlamento europeo e la cancelliera Merkel. Noncriticità, ancora ballano alcuni miliardi ma su 1.800 miliardi non è un grosso problema emolto fiducioso”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe, in conferenza stampa a Palazzo Chigi. “Teniamo conto che il piano nazionale è pluriennale” e “civari meccanismi con cui avere degli anticipi già all’inizio dell’anno.più preoccupato” su quella che ...

