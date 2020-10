Liverpool | Klopp | “Aspetteremo van Dijk come moglie aspetta marito dal carcere”

Leggi su itasportpress

(Di lunedì 19 ottobre 2020) L'allenatore delJurgenha parlato del recupero del difensore Virgil vandopo l'infortunio riportato nella partita del 5 ° turno della Premier League inglese contro l'Everton. Al 29enne olandese è stata diagnosticata una lesione al legamento crociato del ginocchio. "I giocatori adorano essere soli per affrontare questi momenti. Sono nel calcio da molto tempo e lo so. Mi sono anche infortunatoVirgil, e dopo non sei la persona più loquace del mondo. Tuttavia, siamo in contatto, entriamo in empatia con lui e lo supportiamo pienamente. Virgilio lo sa. Lo aspetteremo,una bravaildal carcere, e faremo di tutto per rendergli questo momento il più semplice possibile "ammette ...