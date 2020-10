Live – Non è la d’Urso, Mino Magli ex della Gregoraci: “Aveva firmato un contratto con Briatore” (video) (Di lunedì 19 ottobre 2020) Da quando è entrata nella casa del Grande Fratello Vip non si è mai smesso di parlare della situazione sentimentale di Elisabetta Gregoraci. Tante le ipotesi che girano sul web dopo la sua separazione con Flavio Briatore. Alcuni la pensavano legata al rapper Mr. Rain, ma lei sembra averlo smentito in diretta. Tuttavia le supposizioni non si sono fermate lì. Infatti sappiamo che Pierpaolo Pretelli ci sta provando con la showgirl quasi dal primo giorno, ma lei lo ha sempre rifiutato perché ha detto di non essere pronta e di essere innamorata fuori dalla Casa. Se sia vero o meno non lo sappiamo. Quello che è certo è che dal suo passato sembra essere spuntato un nuovo presunto ex, il quale ha parlato a Live – Non è la d’Urso. Stiamo parlando di Mino ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 19 ottobre 2020) Da quando è entrata nella casa del Grande Fratello Vip non si è mai smesso di parlaresituazione sentimentale di Elisabetta. Tante le ipotesi che girano sul web dopo la sua separazione con Flavio Briatore. Alcuni la pensavano legata al rapper Mr. Rain, ma lei sembra averlo smentito in diretta. Tuttavia le supposizioni non si sono fermate lì. Infatti sappiamo che Pierpaolo Pretelli ci sta provando con la showgirl quasi dal primo giorno, ma lei lo ha sempre rifiutato perché ha detto di non essere pronta e di essere innamorata fuori dalla Casa. Se sia vero o meno non lo sappiamo. Quello che è certo è che dal suo passato sembra essere spuntato un nuovo presunto ex, il quale ha parlato a– Non è la d’Urso. Stiamo parlando di...

