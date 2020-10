L’Italia sulla Luna con il programma Artemis della Nasa (Di lunedì 19 ottobre 2020) ROMA – La porta di ingresso verso la Luna sarà un piccolo avamposto tecnologico in orbita grazie a una collaborazione mondiale. Il programma varato dalla Nasa porta il nome di Artemis, come l’Artemide dea della caccia nel mondo antico. La Luna è lontana, il viaggio è pieno di pericoli– dalle radiazioni ai detriti che affollano lo Spazio-, insomma, le sfide per questa Stazione spaziale in miniatura battezzata Lunar Gateway sono tante. A fronteggiarle ci pensa anche l’Italia, grazie a Thales Alenia Space, gigante internazionale dell’industria aerospaziale con sede a Torino. Saranno loro a realizzare I-Hab, il modulo che farà da casa agli astronauti del futuro, ed Esprit, modulo per comunicare con la Terra e agganciare i rifornimenti. Ne abbiamo parlato con Eleonora Zeminiani, responsabile del controllo termico della sonda Orion, destinata a portare gli astronauti sul Gateway, e Program Manager dei sistemi di atterraggio lunare. Leggi su dire (Di lunedì 19 ottobre 2020) ROMA – La porta di ingresso verso la Luna sarà un piccolo avamposto tecnologico in orbita grazie a una collaborazione mondiale. Il programma varato dalla Nasa porta il nome di Artemis, come l’Artemide dea della caccia nel mondo antico. La Luna è lontana, il viaggio è pieno di pericoli– dalle radiazioni ai detriti che affollano lo Spazio-, insomma, le sfide per questa Stazione spaziale in miniatura battezzata Lunar Gateway sono tante. A fronteggiarle ci pensa anche l’Italia, grazie a Thales Alenia Space, gigante internazionale dell’industria aerospaziale con sede a Torino. Saranno loro a realizzare I-Hab, il modulo che farà da casa agli astronauti del futuro, ed Esprit, modulo per comunicare con la Terra e agganciare i rifornimenti. Ne abbiamo parlato con Eleonora Zeminiani, responsabile del controllo termico della sonda Orion, destinata a portare gli astronauti sul Gateway, e Program Manager dei sistemi di atterraggio lunare.

