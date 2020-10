Lazio, Inzaghi sorride: Luiz Felipe recuperato per il Borussia Dortmund (Di lunedì 19 ottobre 2020) Ottime notizie per la Lazio e Simone Inzaghi: Luiz Felipe ha svolto l’intera seduta con il gruppo ed è recuperato per il Dortmund Alla vigilia della prima gara di Champions League, tra Lazio e Borussia Dortmund, Simone Inzaghi ha qualche ballottaggio ancora aperto. LEGGI LE ULTIME SU LazioNEWS24 Arrivano buone notizie dalla rifinitura di oggi: Luiz Felipe si è allenato con il resto del gruppo e si candida per una maglia da titolare. Sicuramente un sospiro di sollievo, dopo le giornate di apprensione per l’emergenza infermeria. Il brasiliano andrebbe a chiudere il terzetto difensivo – probabilmente davanti a Reina – composto ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 19 ottobre 2020) Ottime notizie per lae Simoneha svolto l’intera seduta con il gruppo ed èper ilAlla vigilia della prima gara di Champions League, tra, Simoneha qualche ballottaggio ancora aperto. LEGGI LE ULTIME SUNEWS24 Arrivano buone notizie dalla rifinitura di oggi:si è allenato con il resto del gruppo e si candida per una maglia da titolare. Sicuramente un sospiro di sollievo, dopo le giornate di apprensione per l’emergenza infermeria. Il brasiliano andrebbe a chiudere il terzetto difensivo – probabilmente davanti a Reina – composto ...

