La povertà minorile in Italia è aumentata del 11 | 4% | Save the Children | “La pandemia è un micidiale acceleratore delle differenze”

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Inla povertà assolutarischia di aumentare, ingrossando le fila dei 1.137.000 bambini (l’11,4% del totale) che già oggi sono privi dell’indispensabile per condurre una vita dignitosa. È quanto emerge dal nuovo rapporto diThe‘Proteggiamo i bambini. Whatever it takes’, che mette in luce l’impatto dellasui più piccoli e gli adolescenti. In base a una ricerca condotta dall’organizzazione nel mese di aprile, più di 4 famiglie su 10 (46,7%) con bambini tra gli 8 e i 17 anni, nel nostro Paese hanno visto ridursi le risorse economiche a causa del Covid, il 44,7% ha dovuto tagliare le spese alimentari, una su tre (32,7%) ha dovuto rimandare il pagamentobollette (37.1% al Sud, ...