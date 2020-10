Juventus Napoli, Grassani: «Decisione erronea e infondata» (Di lunedì 19 ottobre 2020) Mattia Grassani, avvocato del Napoli, ha parlato della Decisione presa sulla sfida contro la Juventus: le sue dichiarazioni Mattia Grassani, avvocato del Napoli, ha parlato della Decisione presa sulla sfida contro la Juventus ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. «Confermo che questa è la prima volta che ci confrontiamo coi media. Definirei la sentenza erronea, infondata e meritevole di riforma in secondo grado. Occorre fare chiarezza sui tempi. Il Napoli venerdì sera ha presentato la dichiarazione di reclamo, con richiesta di avere accesso agli atti ufficiali che si compongono per una buona parte con la documentazione da noi prodotta a corredo del ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 19 ottobre 2020) Mattia, avvocato del, ha parlato dellapresa sulla sfida contro la: le sue dichiarazioni Mattia, avvocato del, ha parlato dellapresa sulla sfida contro laai microfoni di Radio Kiss Kiss. «Confermo che questa è la prima volta che ci confrontiamo coi media. Definirei la sentenzae meritevole di riforma in secondo grado. Occorre fare chiarezza sui tempi. Ilvenerdì sera ha presentato la dichiarazione di reclamo, con richiesta di avere accesso agli atti ufficiali che si compongono per una buona parte con la documentazione da noi prodotta a corredo del ...

