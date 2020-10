Il punto sulle commodities 18 ottobre 2020 (Di lunedì 19 ottobre 2020) (Teleborsa) – Piccolo passo in avanti per il petrolio che, a fine settimana, porta a casa un modico +0,51%. La tendenza di breve del petrolio è in rafforzamento con area di resistenza vista a 41,73, mentre il supporto più immediato si intravede a 40,12. Attesa una continuazione al rialzo verso quota 43,34. Affonda sul mercato la benzina verde, che a fine settimana soffre con un calo del 2,86%. Analizzando lo scenario della benzina verde si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 1,159. Prima resistenza a 1,188. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 1,15. Settimana positiva per il Future sul Natural Gas, che avanza bene e porta a casa un +1,17%. La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l’impostazione di breve periodo costretta a ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 19 ottobre 2020) (Teleborsa) – Piccolo passo in avanti per il petrolio che, a fine settimana, porta a casa un modico +0,51%. La tendenza di breve del petrolio è in rafforzamento con area di resistenza vista a 41,73, mentre il supporto più immediato si intravede a 40,12. Attesa una continuazione al rialzo verso quota 43,34. Affonda sul mercato la benzina verde, che a fine settimana soffre con un calo del 2,86%. Analizzando lo scenario della benzina verde si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 1,159. Prima resistenza a 1,188. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 1,15. Settimana positiva per il Future sul Natural Gas, che avanza bene e porta a casa un +1,17%. La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l’impostazione di breve periodo costretta a ...

VincenzoDeLuca : #CORONAVIRUS: appuntamento tra pochi minuti in #direttafacebook per fare il punto della situazione, aggiornarvi sui… - VincenzoDeLuca : ?? #CORONAVIRUS: facciamo il punto della situazione in #direttafacebook aggiornandovi sui contagi e sulle importanti… - 1haribo1 : @poivre74 non metto in dubbio i contatti esteri, ma non capisco il punto. La Francia ha il coprifuoco, la Merkel ch… - AurigaSW_Italia : Tre giorni di confronto internazionale sulle tecnologie bancarie relative ai dispositivi #ATM: da domani siamo ad… - GuxRunner : @ZZiliani Lo vedrei bene a vendere materassi sulle TV private. Insopportabile da ogni punto di vista -

Ultime Notizie dalla rete : punto sulle Il punto sulle commodities 18 ottobre 2020 - [video] Teleborsa Prima Categoria, 2^ giornata: il punto sui 5 gironi

Debutto vincente sulla panchina del San Benedetto Venere per il neo mister ... Il Popoli, in gol con Cisse e Mano, strappa un punto che le consente di installarsi in prima posizione. Prima posizione ...

Informativa privacy ai sensi del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati personali - "Regolamento"

I Suoi dati personali sono trattati per la finalità di cui al punto 1 per evadere la sua richiesta di informazioni ... e gli stessi agiscono quali Responsabili del trattamento, sulla base delle ...

Debutto vincente sulla panchina del San Benedetto Venere per il neo mister ... Il Popoli, in gol con Cisse e Mano, strappa un punto che le consente di installarsi in prima posizione. Prima posizione ...I Suoi dati personali sono trattati per la finalità di cui al punto 1 per evadere la sua richiesta di informazioni ... e gli stessi agiscono quali Responsabili del trattamento, sulla base delle ...