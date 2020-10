“Il Mes è debito da coprire con tasse o tagli”: le parole di Conte spaccano la maggioranza (Di lunedì 19 ottobre 2020) ROMA – “I soldi del Mes sono dei prestiti e non possono finanziare spese aggiuntive. Se prendiamo i soldi del Mes dovrò intervenire con nuove tasse e tagli di spese”. Con queste parole, nella conferenza stampa di ieri sera, il presidente del consiglio Giuseppe Conte sembra aver chiuso definitivamente la porta al Mes, il meccanismo europeo di stabilità che rappresenta, insieme al fondo per la disoccupazione ‘Sure’ e al NextGenerationEu, uno degli strumenti messi in campo dall’Unione europea per contrastare la crisi economica scatenata dalla pandemia. Leggi su dire (Di lunedì 19 ottobre 2020) ROMA – “I soldi del Mes sono dei prestiti e non possono finanziare spese aggiuntive. Se prendiamo i soldi del Mes dovrò intervenire con nuove tasse e tagli di spese”. Con queste parole, nella conferenza stampa di ieri sera, il presidente del consiglio Giuseppe Conte sembra aver chiuso definitivamente la porta al Mes, il meccanismo europeo di stabilità che rappresenta, insieme al fondo per la disoccupazione ‘Sure’ e al NextGenerationEu, uno degli strumenti messi in campo dall’Unione europea per contrastare la crisi economica scatenata dalla pandemia.

borghi_claudio : Sette mesi di battaglia contro il MES. Vittoria Non potete immaginare quanto sia felice. Grazie a tutti quelli c… - matteorenzi : Dicendo NO al Mes il Premier Conte fa felici Meloni e Salvini ma delude centinaia di sindaci e larga parte della su… - borghi_claudio : È fantastico. Visto che ha verificato di non avere i numeri in Parlamento per il MES improvvisamente tutto quello c… - artacum : @GiorgiaMeloni @FratellidItalia Ma come, non c'eri anche tu fra quei ???? che gridavano 'Conte ha già firmato il MES'… - Lucil1Luciana : RT @borghi_claudio: @niforcheri Ho ringraziato collettivamente tutti quelli che si sono spesi contro il mes, la lista è lunga, twitter ha p… -

