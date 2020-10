Grande Fratello Vip 5, Franceska Pepe rientra nella Casa: il confronto con Andrea Zelletta e Dayane Mello (Video) (Di lunedì 19 ottobre 2020) Nell’undicesima puntata serale del Grande Fratello Vip, il reality show di Canale 5, Franceska Pepe è rientrata nella Casa per avere un confronto con Andrea Zelletta. Come ricordiamo, l’ex tronista di Uomini e Donne non ha controllato la propria rabbia quando la modella l’ha definito un “comodino”, invitandolo anche ad “aprire i cassetti”… Andrea Zelletta, dopo aver rivisto il proprio sfogo, si è mostrato dispiaciuto: A me non piace rivedermi in quel modo… Penso che Franceska sia più falsa che cattiva. Si fa prendere dalle dicerie, legge una cosa fuori e la riporta. Si fa influenzare dai ... Leggi su gossipblog (Di lunedì 19 ottobre 2020) Nell’undicesima puntata serale delVip, il reality show di Canale 5,taper avere uncon. Come ricordiamo, l’ex tronista di Uomini e Donne non ha controllato la propria rabbia quando la modella l’ha definito un “comodino”, invitandolo anche ad “aprire i cassetti”…, dopo aver rivisto il proprio sfogo, si è mostrato dispiaciuto: A me non piace rivedermi in quel modo… Penso chesia più falsa che cattiva. Si fa prendere dalle dicerie, legge una cosa fuori e la riporta. Si fa influenzare dai ...

