Giappone | rallenta il calo dell’export a settembre

(Di lunedì 19 ottobre 2020) (Teleborsa) – Migliorano i numeri della bilancia commercialese, seppur inferiori alle attese degli analisti. Nel mese dile esportazioni sono scese del 4,9% su base annua, meglio della flessione di circa il 15% registrata ad agosto. Le stime di consensus erano tuttavia per una discesa più contenuta, ovvero del 2,6%. Le importazioni sono crollate del 17,2% in misura inferiore rispetto al -21,5% atteso dal mercato ed al -20,8% di agosto. Il surplus della bilancia commerciale cresce a 675 miliardi di yen rispetto ai 248,6 miliardi del mese precedente (989,8 miliardi le aspettative).

