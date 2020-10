GF Vip 5, spunta un altro ex che fa tremare la Gregoraci: l’accordo segreto con Briatore (Di lunedì 19 ottobre 2020) Dopo l’ex pilota e imprenditore Francesco Bettuzzi, si fa avanti un altro ex fidanzato di Elisabetta Gregoraci. O meglio un presunto ex, visto che la diretta interessata, essendo nella Casa del GF Vip 5, non può né smentire né confermare la cosa. L’uomo, che risponde al nome di Mino Magli, è sempre stato presentato da Elisabetta come un amico di famiglia, nonché fidanzato della cugina. Ospite a Live – Non è la d’Urso, l’uomo ha però dichiarato di aver avuto una storia con la conduttrice di Made in Sud nata nel 2001 e durata fino al 2007, ovvero quando Elisabetta ha sposato Flavio Briatore. Magli ha rivelato anche che inizialmente, quando Elisabetta si era recata in Kenya per la prima volta, aveva addotto la scusa di alcuni impegni di ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 19 ottobre 2020) Dopo l’ex pilota e imprenditore Francesco Bettuzzi, si fa avanti unex fidanzato di Elisabetta. O meglio un presunto ex, visto che la diretta interessata, essendo nella Casa del GF Vip 5, non può né smentire né confermare la cosa. L’uomo, che risponde al nome di Mino Magli, è sempre stato presentato da Elisabetta come un amico di famiglia, nonché fidanzato della cugina. Ospite a Live – Non è la d’Urso, l’uomo ha però dichiarato di aver avuto una storia con la conduttrice di Made in Sud nata nel 2001 e durata fino al 2007, ovvero quando Elisabetta ha sposato Flavio. Magli ha rivelato anche che inizialmente, quando Elisabetta si era recata in Kenya per la prima volta, aveva addotto la scusa di alcuni impegni di ...

