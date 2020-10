Fa la fine di Chiara Appendino? Virginia Raggi a processo, bomba sul M5s: campagna elettorale a rischio (Di lunedì 19 ottobre 2020) Nuova tegola in arrivo per il Movimento 5 stelle, dopo il ritiro della sindaca di Torino Chiara Appendino, che ha annunciato per problemi giudiziari di rinunciare al secondo mandato, c'è un'altra poltrona in pericolo è quella del sindaco di Roma, Virginia Raggi. Oggi - lunedì 19 ottobre- infatti per il primo cittadino della Capitale inizia per il processo di appello sul Caso Marra. L'accusa dei pm, che hanno impugnato l'assoluzione in primo grado, è falso in atto pubblico per coprire il suo ex braccio destro Raffaele Marra nella promozione del fratello Renato a capo ufficio della Direzione turismo. In teoria oggi stesso si potrebbe arrivare alla sentenza, ma non è escluso che il collegio o la procura generale riaprano l'istruttoria. Nel novembre del 2018 ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 19 ottobre 2020) Nuova tegola in arrivo per il Movimento 5 stelle, dopo il ritiro della sindaca di Torino, che ha annunciato per problemi giudiziari di rinunciare al secondo mandato, c'è un'altra poltrona in pericolo è quella del sindaco di Roma,. Oggi - lunedì 19 ottobre- infatti per il primo cittadino della Capitale inizia per ildi appello sul Caso Marra. L'accusa dei pm, che hanno impugnato l'assoluzione in primo grado, è falso in atto pubblico per coprire il suo ex braccio destro Raffaele Marra nella promozione del fratello Renato a capo ufficio della Direzione turismo. In teoria oggi stesso si potrebbe arrivare alla sentenza, ma non è escluso che il collegio o la procura generale riaprano l'istruttoria. Nel novembre del 2018 ...

VioletVioletta4 : @chiara_valerio Si tratta di uno stop di due settimane. Non mi sembra la fine del mondo - Chiara_bellula : @LaDemonologa Mamma mia. Io non so se reggo fino a fine giornata. - francescagraz1 : RT @francescagraz1: La capacità delle Istituzioni sarà chiara solo alla fine della emergenza, appena arriverà il vaccino. Che poi, con buon… - Antovietat : RT @VietatoMorireE: Raga ma se non vi va bene che Ermal metta storie con Chiara o comunque in generale sulla loro relazione, perché non sme… - Chiara_872 : RT @allabouthisgirl: #GFVIP Tommaso 5 mesi fa: “ho deciso. Entro fine anno voglio prendere la patente” Sempre Tommaso: -

Ultime Notizie dalla rete : fine Chiara Varese, Attanasio vince il Premio Chiara La Prealpina Virginia Raggi, al via il processo-bis per il caso Marra: tegola-M5s, finisce come Chiara Appendino?

Nuova tegola in arrivo per il Movimento 5 stelle, dopo il ritiro della sindaca di Torino Chiara Appendino, che ha annunciato per problemi giudiziari di rinunciare al secondo mandato, c'è un'altra ...

Covid, la curva delle mascherine: perché i poveri rischiano di più

I dati di Iqvia, una banca dati sul mercato della sanità, mostrano chiaramente cosa è successo in questi mesi riguardo alla vendita al dettaglio di mascherine protettive. Abbiamo smesso troppo presto ...

Nuova tegola in arrivo per il Movimento 5 stelle, dopo il ritiro della sindaca di Torino Chiara Appendino, che ha annunciato per problemi giudiziari di rinunciare al secondo mandato, c'è un'altra ...I dati di Iqvia, una banca dati sul mercato della sanità, mostrano chiaramente cosa è successo in questi mesi riguardo alla vendita al dettaglio di mascherine protettive. Abbiamo smesso troppo presto ...