DPCM | ANVA Confesercenti | stop a sagre e fiere ulteriore danno a categoria

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 19 ottobre 2020) (Teleborsa) – “Il nuovo provvedimento che vietaè incomprensibile, ancora una volta viene colpito pesantemente un settore, quello del commercio ambulante e delle partite IVA, già messo a dura prova anche dopo il lockdown e che ha messo in atto, in questi mesi, tutti i protocolli di sicurezza per garantire la salute pubblica ed il lavoro di migliaia di attività, espressione della vitalità e dello sviluppo dei nostri territori”. A lanciare l’allarme è Maurizio Innocenti, presidente di, che commenta le misure adottate con il nuovoche entrerà in vigore oggi. “Si tratta di eventi che si svolgono, in gran parte, all’aperto – prosegue Innocenti – nel pieno rispetto delle regole e ...