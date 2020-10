Dopo Crotone-Juventus l’arbitro Fourneau in B come quarto uomo. Sui social è bufera: “Declassato!” (Di lunedì 19 ottobre 2020) La decisione dei vertici dell'Aia di designare l'arbitro di Crotone-Juventus Fourneau come quarto uomo per il match di Serie B tra Reggina e Cosenza ha scatenato i social. "E' stato punito per non aver concesso il gol alla Juve o per il cartellino rosso a Chiesa". Non tutti hanno pensato ad un declassamento per chissà quale spinta. Non ha dubbi Graziano Cesari, ex arbitro e moviolista Mediaset, a definire priva di senso la polemica montata oggi- soprattutto sui social - circa la designazione del direttore di gara di Crotone-Juve per il derby calabrese di Serie B di domani sera. Chi insomma ha voluto vedere nella scelta del designatore Rizzoli un presunto ridimensionamento del ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 19 ottobre 2020) La decisione dei vertici dell'Aia di designare l'arbitro diper il match di Serie B tra Reggina e Cosenza ha scatenato i. "E' stato punito per non aver concesso il gol alla Juve o per il cartellino rosso a Chiesa". Non tutti hanno pensato ad un declassamento per chissà quale spinta. Non ha dubbi Graziano Cesari, ex arbitro e moviolista Mediaset, a definire priva di senso la polemica montata oggi- soprattutto sui- circa la designazione del direttore di gara di-Juve per il derby calabrese di Serie B di domani sera. Chi insomma ha voluto vedere nella scelta del designatore Rizzoli un presunto ridimensionamento del ...

