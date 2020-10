Cts spaccato su palestre e piscine

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 19 ottobre 2020) La spaccatura c’è stata ed è stata anche messa a verbale. Non era mai successo prima. “Altre volte in questi mesi abbiamo avuto punti di vista diversi su varie questioni, ma eravamo sempre riusciti a fare sintesi”, spiega uno dei componenti. Ieri no, il Comitato tecnico scientifico si è, nel resoconto di fine seduta sono state registrate le “posizioni divergenti”. Distanze che pesano, malumori neanche troppo celati, al punto che la riunione fissata per oggi pomeriggio è stata annullata. “Tutto quello che c’era da dire è stato detto, ora i nervi sono troppo scoperti”, dice ad HuffPost un componente storico del Comitato - scienziati e tecnici - che dal mese di febbraio sta supportando il Governo nella gestione dell’emergenza sanitaria. E ieri, dopo oltre centodieci sedute, si ...