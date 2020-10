Crotone, il ds Ursino: «Ecco come dovrebbe giocare Bernardeschi» (Di lunedì 19 ottobre 2020) Giuseppe Ursino, direttore sportivo del Crotone, ha parlato di Federico Bernardeschi: Ecco le parole sul numero 33 della Juventus Giuseppe Ursino, ds del Crotone, ha parlato di Federico Bernardeschi ai microfoni di TMW Radio. Bernardeschi – «Non è lo stesso che ho avuto qui a Crotone. Ho la mia idea: intanto fisicamente l’ho visto molto più potente e strutturato, ma secondo me deve giocare in una posizione laterale d’attacco a piede invertito in un 3-4-3 o in un 4-3-3. In quella posizione lì rende molto». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 19 ottobre 2020) Giuseppe, direttore sportivo del, ha parlato di Federicole parole sul numero 33 della Juventus Giuseppe, ds del, ha parlato di Federicoai microfoni di TMW Radio.– «Non è lo stesso che ho avuto qui a. Ho la mia idea: intanto fisicamente l’ho visto molto più potente e strutturato, ma secondo me devein una posizione laterale d’attacco a piede invertito in un 3-4-3 o in un 4-3-3. In quella posizione lì rende molto». Leggi su Calcionews24.com

Giuseppe Ursino, ds del Crotone, ha parlato in diretta a Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio: "Bernardeschi? Non è lo stesso che ho avuto qui a Crotone. Ho la mia idea: intanto fisicamente l'ho v ...

