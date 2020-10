Covid, Pioli: 'Situazione non semplice, ma protocollo preciso' (Di lunedì 19 ottobre 2020) ROMA, 19 OTT - "Se ho il timore di altri casi simili a Juve-Napoli? Purtroppo la Situazione non è semplice per nessuno, siamo in mano a dei professionisti - aggiunge - ci è stato messo a disposizione ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di lunedì 19 ottobre 2020) ROMA, 19 OTT - "Se ho il timore di altri casi simili a Juve-Napoli? Purtroppo lanon èper nessuno, siamo in mano a dei professionisti - aggiunge - ci è stato messo a disposizione ...

AnsaLombardia : Covid, Pioli: 'Situazione non semplice, ma protocollo preciso'. 'Controllati quasi ogni giorno, privilegiati anche… - RaiSport : Il tecnico del Milan #Pioli parla di campionato #Ibrahimovic e #Covid #Calcio #Milan Leggi l'articolo?? - petrazzuolo : RT @napolimagazine: COVID - Milan, Pioli: 'Se ho il timore di altri casi simili a Juventus-Napoli? Purtroppo la situazione non è semplice p… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: COVID - Milan, Pioli: 'Se ho il timore di altri casi simili a Juventus-Napoli? Purtroppo la situazione non è semplice p… - susydigennaro : RT @napolimagazine: COVID - Milan, Pioli: 'Se ho il timore di altri casi simili a Juventus-Napoli? Purtroppo la situazione non è semplice p… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Pioli Covid, Pioli: "Situazione non semplice, ma protocollo preciso" La Gazzetta del Mezzogiorno RaiRadio1 – Pioli: “Questo Milan frutto di un lungo percorso, vogliamo fare bene in Europa”

Questa mattina, Stefano Pioli è intervenuto così a “Radio Anch’io Sport ... fattore fondamentale“. Infine, sulla questione Covid-19: “La situazione non è semplice per nessuno, ma noi siamo dei ...

Infanzia: Save the Children, imperativo proteggere una generazione a cui il Covid-19 rischia di negare un futuro

A causa del Covid, 150 milioni di bambini in più ... e ancora Simone Inzaghi, Stefano Pioli, Andrea Pirlo, Claudio Ranieri e Luciano Spalletti: un coro di voci per restituire a milioni di bambini al ...

Questa mattina, Stefano Pioli è intervenuto così a “Radio Anch’io Sport ... fattore fondamentale“. Infine, sulla questione Covid-19: “La situazione non è semplice per nessuno, ma noi siamo dei ...A causa del Covid, 150 milioni di bambini in più ... e ancora Simone Inzaghi, Stefano Pioli, Andrea Pirlo, Claudio Ranieri e Luciano Spalletti: un coro di voci per restituire a milioni di bambini al ...