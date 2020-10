Covid-19 | Valon Behrami | “In certe circostanze il calcio passa in secondo piano”

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Alla vigilia del posticipo serale del Monday Night,, centrocampista genoano è intervenuto senza peli sulla lingua Non c’è “veste” professionale che tenga di fronte ad un nemico che… Questo articolo-19,: “Inilinpiano” è stato pubblicato per la prima volta da Marco Carlino su BlogLive.it.

RSIsport : ????? Finalmente negativo dopo due settimane Valon Behrami - RSIsport : ??? Sono ancora 14 i positivi del Genoa, tra cui Valon Behrami -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Valon

RSI.ch Informazione

Tutti i giocatori positivi al Coronavirus in Serie A: l'elenco in aggiornamento dei calciatori, allenatori e presidenti attualmente positivi.Behrami, ora di nuovo negativo, ai microfoni di Sky Sport: «In quei momenti non sei un calciatore malato ma semplicemente un uomo malato» ...