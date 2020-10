Barcellona | piovono critiche su Pjanic | “Fuori forma | fatica troppo in allenamento”

Leggi su sportface

(Di lunedì 19 ottobre 2020) “Lo staff tecnico si fida molto died è consapevole che è arrivato dopo aver sofferto di Covid-19, ma ritengono comunque che l’ex Juve abbia peccato di una certa incuria durante le sue vacanze di agosto.si allena da più di un mese ma è ancora lontano dallafisica ottimale. La realtà è che in allenamento faa stare al passo con l’intensità dei compagni“. Questo è il giudizio della nota testata catalana ‘Sport’ su Miralem, trasferitosi dalla Juventus alnel corso della sessione estiva di mercato. Il centrocampista bosniaco, peraltro ex Roma, ha giocato in totale 27 minuti tra le sfide contro Villareal e Sviglia, senza subentrare contro il Getafe. La ...