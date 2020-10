Aeroporto di Capodichino, sequestrate 3.700 compresse di farmaci illegali (Di lunedì 19 ottobre 2020) Le compresse di farmaci illegali sono state scoperte presso l’Aeroporto di Capodichino nelle valigie di un passeggero di nazionalità ghanese in arrivo da Istanbul. Oltre 3.700 compresse medicinali e farmaceutiche, prive di ogni certificazione richiesta dalla normativa nazionale e comunitaria, sono state scoperte nelle valigie di un passeggero di nazionalità ghanese in arrivo da Istanbul. … Leggi su 2anews (Di lunedì 19 ottobre 2020) Ledisono state scoperte presso l’dinelle valigie di un passeggero di nazionalità ghanese in arrivo da Istanbul. Oltre 3.700medicinali e farmaceutiche, prive di ogni certificazione richiesta dalla normativa nazionale e comunitaria, sono state scoperte nelle valigie di un passeggero di nazionalità ghanese in arrivo da Istanbul. …

teleischia : GDF E ADM. AEROPORTO CAPODICHINO: SEQUESTRATE 3.700 COMPRESSE DI FARMACI ILLEGALI - NapoliToday : #Cronaca Controlli nell'aeroporto di Capodichino, sequestrati 3700 farmaci illegali - alcinx : RT @AdmGov: I funzionari #ADM, unitamente ai militari della @GDF in servizio presso l’Aeroporto di Capodichino, nel corso di un controllo p… - AdmGov : I funzionari #ADM, unitamente ai militari della @GDF in servizio presso l’Aeroporto di Capodichino, nel corso di un… - Gabryele1974 : @realvarriale per scoprire l'arcano stasera potresti invitare a #90minuto il direttore dell'aeroporto di Capodichin… -

Ultime Notizie dalla rete : Aeroporto Capodichino Napoli, farmaci illegali e pericolosi: sequestrate 3.700 pasticche all’aeroporto di Capodichino Fanpage.it VIDEO/ Farmaci illegali, maxi sequestro all'aeroporto di Capodichino

I funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, unitamente ai finanzieri in servizio presso l'Aeroporto di Capodichino, nel corso di un controllo presso lo scalo partenopeo, hanno rinvenuto ...

Napoli, sequestrate all’aeroporto 3700 compresse di farmaci illegali

I funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, unitamente ai finanzieri in servizio presso l’Aeroporto di Capodichino, nel corso di un controllo presso lo scalo partenopeo, hanno rinvenuto ...

I funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, unitamente ai finanzieri in servizio presso l'Aeroporto di Capodichino, nel corso di un controllo presso lo scalo partenopeo, hanno rinvenuto ...I funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, unitamente ai finanzieri in servizio presso l’Aeroporto di Capodichino, nel corso di un controllo presso lo scalo partenopeo, hanno rinvenuto ...