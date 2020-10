A Uomini e Donne arriva lei: chi è Sabrina, “la rivale di Gemma” (Di lunedì 19 ottobre 2020) Continua a regalare spunti e sorprese l’edizione di Uomini e Donne che sta andando attualmente in onda. La prima novità è stata la fusione tra trono classico e trono over: un cambio di format inedito per la trasmissione che, però, sembra raccogliere i favori del pubblico. Infatti tronisti e troniste possono interagire con dame e cavalieri dell’over, e questi ultimi a loro volta possono mostrare il loro interesse per corteggiatrici e corteggiatori del classico: di conseguenza i colpi di scena sono all’ordine del giorno. Tra le tante new entry di questa edizione c’è Sabina, la dama presentatasi in studio per conoscere Paolo, ex corteggiatore di Gemma. Sabina si sta facendo conoscere in questi giorni e allora vale la pena cercare di capire chi è e che cosa fa la dama che potrebbe diventare la ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 19 ottobre 2020) Continua a regalare spunti e sorprese l’edizione diche sta andando attualmente in onda. La prima novità è stata la fusione tra trono classico e trono over: un cambio di format inedito per la trasmissione che, però, sembra raccogliere i favori del pubblico. Infatti tronisti e troniste possono interagire con dame e cavalieri dell’over, e questi ultimi a loro volta possono mostrare il loro interesse per corteggiatrici e corteggiatori del classico: di conseguenza i colpi di scena sono all’ordine del giorno. Tra le tante new entry di questa edizione c’è Sabina, la dama presentatasi in studio per conoscere Paolo, ex corteggiatore di Gemma. Sabina si sta facendo conoscere in questi giorni e allora vale la pena cercare di capire chi è e che cosa fa la dama che potrebbe diventare la ...

