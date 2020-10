5G su iPhone 12 non consentito in Dual SIM? Documento trapelato

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Una recente fuga di notizie da parte di un utente su Reddit ha posto l’attenzione su un’indiscrezione che probabilmente non piacerà ai possessori di12, e che rappresenta il problema principale relativo al 5G. Se state pianificando di utilizzare il supportodel vostro nuovo melafonino sappiate che potreste non essere in grado di beneficiare della velocità 5G, in quanto entrambe le linee scaleranno alla connettività 4G LTE. Secondo quanto riferito da ‘phonearena.com‘, queste informazioni sono state divulgate in unApple distribuito per corrieri e rivenditori, e non disponibile pubblicamente. Un problema questo che, secondo l’utente di cui sopra, potrebbe essere risolto attraverso un aggiornamento software in arrivo nel 2020. Il ...