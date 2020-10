Striscia la Notizia, Antonio Ricci positivo al coronavirus (Di domenica 18 ottobre 2020) Antonio Ricci è risultato positivo al coronavirus. Il padre-padrone di Striscia la Notizia è ricoverato all’ospedale di Albenga, la città in cui è nato e vive con la moglie. Al momento non si conoscono le sue condizioni di salute… Antonio Ricci è risultato positivo al test per il Covid-19, la conferma arriva dal quotidiano Il Secolo XIX. Lo storico papà di Striscia la Notizia, che ha compiuto 70Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di domenica 18 ottobre 2020)è risultatoal. Il padre-padrone dilaè ricoverato all’ospedale di Albenga, la città in cui è nato e vive con la moglie. Al momento non si conoscono le sue condizioni di salute…è risultatoal test per il Covid-19, la conferma arriva dal quotidiano Il Secolo XIX. Lo storico papà dila, che ha compiuto 70Articolo completo: dal blog SoloDonna

Corriere : Antonio Ricci positivo al Covid: il guru di «Striscia la notizia» ricoverato ad Albenga - LegaSalvini : STRISCIA LA NOTIZIA SMASCHERA ZINGARETTI! CHE FIGURA... - elenavilla3 : Antonio Ricci positivo al covid e rioverato ad Albenga - sociofra : Da quando in qua un personaggio famoso può 'premere' per un ricovero precauzionale ed un cristiano qualunque no? C… - infoitcultura : Striscia la notizia, il creatore e regista Antonio Ricci ricoverato in ospedale per il Coronavirus -

Anche nei momenti più consueti, l'indimenticabile velina di Striscia la notizia appare provocante senza mai rinunciare ...

