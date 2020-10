Serie C LIVE | le ultime notizie sui gironi A | B | C

Leggi su calcionews24

(Di domenica 18 ottobre 2020)C, ledal girone A, girone B e girone C: classifiche, risultati, news in tempo reale, squalifiche e infortuni Gli aggiornamenti sui tredellaC: Girone A, Girone B e Girone C. Classifiche, risultati,, infortuni, squalifiche e mercato.C girone A Novara-Pontedera 1-2 Olbia-Livorno 1-1 Pistoiese-Piacenza 2-1 Pergolettese-Pro Sesto 1-0 Renate-Pro Patria 1-0 Giana Erminio-Alessandria CLASSIFICA Renate 12 Lecco 11 Pro Vercelli 10 Novara 9 Grosseto 9 Carrarese 9 Pontedera 9 Pergolettese 8 Juventus U23 7** Pistoiese 6 Pro Patria 6 Como 6** Alessandria 5 Piacenza 4 Pro Sesto 4 Giana 4 Livorno 3* Albinoleffe 2 Olbia 2 Lucchese 1* *Una partita in meno **Due partite in menoC girone B Alma Juventus Fano-Imolese 1-2 Carpi-Arezzo ...