MotoGP, Fabio Quartararo: “Avevo problemi con la gomma anteriore e non potevo guidare la M1 come volevo” (Di domenica 18 ottobre 2020) Una giornata molto difficile per il francese della Yamaha Petronas Fabio Quartararo. L’alfiere di Iwata ha infatti perso la testa della classifica del Mondiale 2020 di MotoGP, visto il 18° posto finale sul tracciato di Aragon (Spagna), sede dell’ultimo round iridato. Il transalpino, dopo un buon avvio, ha dovuto fare i conti con un problema sulla gomma anteriore che, stando a quanto riferito, aveva un valore anomalo di pressione. Una criticità che non ha permesso a Fabio di guidare come si doveva, avendo notevoli difficoltà a tenere in pista la M1 e riuscendo a malapena a frenare. “Eravamo in linea per centrare un ottimo risultato, poi è capitato qualcosa. Dobbiamo capire le ragioni di questo problema. E’ ... Leggi su oasport (Di domenica 18 ottobre 2020) Una giornata molto difficile per il francese della Yamaha Petronas. L’alfiere di Iwata ha infatti perso la testa della classifica del Mondiale 2020 di, visto il 18° posto finale sul tracciato di Aragon (Spagna), sede dell’ultimo round iridato. Il transalpino, dopo un buon avvio, ha dovuto fare i conti con un problema sullache, stando a quanto riferito, aveva un valore anomalo di pressione. Una criticità che non ha permesso adisi doveva, avendo notevoli difficoltà a tenere in pista la M1 e riuscendo a malapena a frenare. “Eravamo in linea per centrare un ottimo risultato, poi è capitato qualcosa. Dobbiamo capire le ragioni di questo problema. E’ ...

