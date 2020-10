MotoGP, Andrea Dovizioso: “Oggi è stato fatto il massimo. Per vincere il Mondiale dobbiamo partire più avanti” (Di domenica 18 ottobre 2020) Andrea Dovizioso ha concluso il Gran Premio di Aragona in settima posizione. Un risultato non certo esaltante, che pone fine a un weekend molto difficile per il trentaquattrenne forlivese, il quale comunque nella giornata odierna è stato il migliore tra i piloti della Ducati. Infatti tutti gli altri piloti della Casa di Borgo Panigale hanno concluso alle sue spalle. Al tempo stesso, la debacle di Fabio Quartararo mantiene l’italiano in corsa per il titolo Mondiale, in quanto nonostante tutte le sue difficoltà, Dovi resta a 15 punti dalla testa della classifica iridata. Ecco quanto ha dichiarato al termine della gara odierna ai microfoni di Sky Sport MotoGP. “Sinceramente mi sorprendono un po’ le dichiarazioni di Paolo Tardozzi, ma non è un problema. Io credo di ... Leggi su oasport (Di domenica 18 ottobre 2020)ha concluso il Gran Premio di Aragona in settima posizione. Un risultato non certo esaltante, che pone fine a un weekend molto difficile per il trentaquattrenne forlivese, il quale comunque nella giornata odierna èil migliore tra i piloti della Ducati. Infatti tutti gli altri piloti della Casa di Borgo Panigale hanno concluso alle sue spalle. Al tempo stesso, la debacle di Fabio Quartararo mantiene l’italiano in corsa per il titolo, in quanto nonostante tutte le sue difficoltà, Dovi resta a 15 punti dalla testa della classifica iridata. Ecco quanto ha dichiarato al termine della gara odierna ai microfoni di Sky Sport. “Sinceramente mi sorprendono un po’ le dichiarazioni di Paolo Tardozzi, ma non è un problema. Io credo di ...

