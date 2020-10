Moto3, risultati warm-up GP Aragon 2020: Raul Fernandez chiude in vetta su Oncu e Arenas, Fenati 6°, Migno 9° (Di domenica 18 ottobre 2020) Raul Fernandez (Red Bull KTM Ajo) chiude in vetta il warm-up del Gran Premio di Aragon 2020 della Moto3 e si candida ufficialmente nel novero dei favoriti per la gara odierna. Il padrone di casa ha completato il turno mattutino con il tempo di 1:59.160 con appena 7 millesimi di margine sul turco Deniz Oncu (Red Bull KTM Tech3) mentre al terzo posto troviamo il leader della classifica generale, lo spagnolo Albert Arenas (KTM Aspar) in 1:59.370 a 210 millesimi, che prova a gettare solide basi per l’undicesimo appuntamento della stagione. Viste le temperature particolarmente rigide di questa mattina, solamente in pochi hanno voluto spingere. Quasi tutti gli italiani, per esempio, hanno preferito procedere con il ... Leggi su oasport (Di domenica 18 ottobre 2020)(Red Bull KTM Ajo)inil-up del Gran Premio didellae si candida ufficialmente nel novero dei favoriti per la gara odierna. Il padrone di casa ha completato il turno mattutino con il tempo di 1:59.160 con appena 7 millesimi di margine sul turco Deniz(Red Bull KTM Tech3) mentre al terzo posto troviamo il leader della classifica generale, lo spagnolo Albert(KTM Aspar) in 1:59.370 a 210 millesimi, che prova a gettare solide basi per l’undicesimo appuntamento della stagione. Viste le temperature particolarmente rigide di questa mattina, solamente in pochi hanno voluto spingere. Quasi tutti gli italiani, per esempio, hanno preferito procedere con il ...

