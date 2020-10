“Mi raccomando, fateli in Abbazia”. De Luca sfotte, ma quel “fratacchione” di Fazio non coglie: che imbarazzo (Di domenica 18 ottobre 2020) “Mi raccomando, fate i tamponi in Abbazia”. Vincenzo De Luca ha dato spettacolo a Che tempo che fa, e lo ha fatto a spese di Fabio Fazio, che incredibilmente durante la diretta di RaiTre non si è reso conto che il governatore della Campania stava facendo riferimento a quella volta in cui lo aveva chiamato “fratacchione”. Il conduttore ha invece inteso “Mazzini” al posto di "Abbazia", come a dire fate i tamponi in Rai, e per questo è rimasto interdetto. In precedenza De Luca aveva parlato anche di cose serie, ovvero del nuovo Dpcm che Giuseppe Conte si appresta a firmare: “L'anticipazione che è arrivata a noi ha delle cose interessanti, almeno dal punto di vista di una nuova consapevolezza di gravità del problema. Le decisioni ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 18 ottobre 2020) “Mi, fate i tamponi in Abbazia”. Vincenzo Deha dato spettacolo a Che tempo che fa, e lo ha fatto a spese di Fabio, che incredibilmente durante la diretta di RaiTre non si è reso conto che il governatore della Campania stava facendo riferimento ala volta in cui lo aveva chiamato “fratacchione”. Il conduttore ha invece inteso “Mazzini” al posto di "Abbazia", come a dire fate i tamponi in Rai, e per questo è rimasto interdetto. In precedenza Deaveva parlato anche di cose serie, ovvero del nuovo Dpcm che Giuseppe Conte si appresta a firmare: “L'anticipazione che è arrivata a noi ha delle cose interessanti, almeno dal punto di vista di una nuova consapevolezza di gravità del problema. Le decisioni ...

