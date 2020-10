Meghan Markle, Harry si rifiuta di tornare in Inghilterra per Natale (Di domenica 18 ottobre 2020) Meghan Markle e Harry non torneranno in Inghilterra per Natale, a quanto pare la coppia ha deciso di trascorrere le festività nella casa a Montecito insieme al piccolo Archie Harrison. Secondo quanto è stato raccontato da una fonte a Vanity Fair, sembrerebbe che la notizia dell’arrivo a Frogmore Cottage del secondogenito di Carlo e Diana non sia vera. Nei giorni scorsi si parlava infatti di un possibile ritorno in Inghilterra del duca di Sussex, richiamato dalla Regina Elisabetta dopo le dichiarazioni sulle elezioni presidenziali fatte con la consorte. Ma a quanto pare, nuove fonti, rivelano che il ritorno tanto atteso potrebbe non avvenire, almeno fino a dopo Natale. A pesare sulla decisione ci sono indubbiamente le problematiche legate alla ... Leggi su dilei (Di domenica 18 ottobre 2020)non torneranno inper, a quanto pare la coppia ha deciso di trascorrere le festività nella casa a Montecito insieme al piccolo Archie Harrison. Secondo quanto è stato raccontato da una fonte a Vanity Fair, sembrerebbe che la notizia dell’arrivo a Frogmore Cottage del secondogenito di Carlo e Diana non sia vera. Nei giorni scorsi si parlava infatti di un possibile ritorno indel duca di Sussex, richiamato dalla Regina Elisabetta dopo le dichiarazioni sulle elezioni presidenziali fatte con la consorte. Ma a quanto pare, nuove fonti, rivelano che il ritorno tanto atteso potrebbe non avvenire, almeno fino a dopo. A pesare sulla decisione ci sono indubbiamente le problematiche legate alla ...

