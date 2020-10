LIVE Moto3, GP Aragon 2020 in DIRETTA: inizia il warm-up (Di domenica 18 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.02 Attendiamo i primi riferimenti cronometrici. 10.00 Bandiera verde! 9.58 Non ci sarà in pista il nostro Arbolino. L’italiano, entrato in contatto con un positivo al test del Coronavirus, non ha avuto il permesso di correre dalle autorità. 9.55 Sono 12 i gradi dell’asfalto, 10 dell’aria. 9.52 I piloti si preparano a scendere in pista per gli ultimi minuti che precedono il GP che, a differenza del solito, scatterà alle 12.00. 9.50 La classifica del Mondiale alla vigilia del GP d’Aragon: 1 Albert ARENAS KTM SPA 135 2 Ai OGURA Honda JPN 129 3 Celestino VIETTI KTM ITA 119 4 Tony ARBOLINO Honda ITA 115 5 John MCPHEE Honda GBR 98 6 Jaume MASIA Honda SPA 83 7 Gabriel RODRIGO Honda ARG 77 8 Tatsuki SUZUKI Honda JPN 75 9 Raul FERNANDEZ KTM SPA ... Leggi su oasport (Di domenica 18 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.02 Attendiamo i primi riferimenti cronometrici. 10.00 Bandiera verde! 9.58 Non ci sarà in pista il nostro Arbolino. L’italiano, entrato in contatto con un positivo al test del Coronavirus, non ha avuto il permesso di correre dalle autorità. 9.55 Sono 12 i gradi dell’asfalto, 10 dell’aria. 9.52 I piloti si preparano a scendere in pista per gli ultimi minuti che precedono il GP che, a differenza del solito, scatterà alle 12.00. 9.50 La classifica del Mondiale alla vigilia del GP d’: 1 Albert ARENAS KTM SPA 135 2 Ai OGURA Honda JPN 129 3 Celestino VIETTI KTM ITA 119 4 Tony ARBOLINO Honda ITA 115 5 John MCPHEE Honda GBR 98 6 Jaume MASIA Honda SPA 83 7 Gabriel RODRIGO Honda ARG 77 8 Tatsuki SUZUKI Honda JPN 75 9 Raul FERNANDEZ KTM SPA ...

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del warm up e del Gran Premio d’Aragon per quanto riguarda la Moto3. I giovani protagonisti del Motomondiale sono pronti a scendere in pista ...

