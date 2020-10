La giunta di Giani in zona Cesarini | sicure le donne Quattro uomini in corsa per due posti

(Di domenica 18 ottobre 2020) Il quadro definitivo è in dirittura d'arrivo: un nodo decisivo è l’assessore per Italia Viva. Il punto della situazione

DSovranista : RT @MinervaMcGrani1: - gabryjoy : RT @MinervaMcGrani1: - suxzap : RT @MinervaMcGrani1: - Bobbio65M : RT @MinervaMcGrani1: - tiecolino : RT @MinervaMcGrani1: -

Ultime Notizie dalla rete : giunta Giani

Il quadro definitivo è in dirittura d'arrivo: un nodo decisivo è l’assessore per Italia Viva. Il punto della situazione ...Si sblocca la partita della giunta regionale toscana. Trovato in tarda serata di ieri l'accordo tra Renzi e Giani: l'assessorato alla Sanità andrà a Italia Viva. In pole un bis di Stefania Saccardi op ...