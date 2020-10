Giovedì 19 novembre esce un volume molto speciale che rappresenta un vero e proprio evento editoriale

Leggi su quotidianpost

(Di domenica 18 ottobre 2020) Aprile 2016. Un piccolo grandefa parlare il mondo del fumetto mondiale: inizia sulla piattaforma Panel Syndicate la distribuzione e vendita a offerta libera – a partire da qualunque cifra – di una storia completamente inedita e in digitale di The Walking Dead, Scritta da Brian K. Vaughan – creatore della serie best seller SAGA – e disegnata da Marcos Martin, è uscita alcuni mesi va innegli USA, pubblicata da Skybound. Quella storia vede finalmente la luce in Italia anche in, col titolo di THE WALKING DEAD – LO STRANIERO. Si tratta ovviamente di una storia eccezionale sotto molti punti di vista, che saldaPress pubblica il 19. Per la prima volta, infatti, qualcuno diverso ...