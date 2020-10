Emicrania e caffé: perché una tazzina ci salva dal male alla testa (Di domenica 18 ottobre 2020) Anche se può sembrare strano, il caffè aiuta a combattere Emicrania e mal di testa forti. La caffeina infatti agisce insieme ai medicinali Il rapporto tra caffè e mal di testa esiste ma è quasi sorprendente per chi non lo conosce. La caffeina infatti, associata agli analgesici, può aiutare ad eliminare la sensazione di cerchio … L'articolo Emicrania e caffé: perché una tazzina ci salva dal male alla testa è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di domenica 18 ottobre 2020) Anche se può sembrare strano, il caffè aiuta a combatteree mal diforti. La caffeina infatti agisce insieme ai medicinali Il rapporto tra caffè e mal diesiste ma è quasi sorprendente per chi non lo conosce. La caffeina infatti, associata agli analgesici, può aiutare ad eliminare la sensazione di cerchio … L'articoloe caffé: perché unacidalè stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

PalaDanyela83 : @martaph01 Io mi bagno la fronte, dietro il collo (male per la cervicale però) e poi i polsi. Bevi tanta acqua e il… - M4rty24 : @mari_arena75 Dipende dal tipo di malditesta. L'emicrania ad esempio necessità di un vasocostrittore, quindi il caf… - imprendigitale : A me viene da piangere perché ho finito il caffè e domani mattina non solo dovrò affrontare la giornata senza caffè… -

Ultime Notizie dalla rete : Emicrania caffé Coronavirus: la perdita di olfatto è diversa da «quella del raffreddore» Corriere della Sera