Crotone, Simy lancia un messaggio alla Nigeria: "Stiamo vivendo un grande dolore, ma il cambiamento è qui" (Di domenica 18 ottobre 2020) L'attaccante del Crotone Nwankwo Simy ha scritto un messaggio su Twitter dopo il gol segnato alla Juventus, dando seguito alla maglietta con scritto "End police brutality in Nigeria" mostrata dopo la rete. "A tutti gli eroi caduti, a tutte le famiglie ferite, a tutti i genitori col cuore spezzato, a fratelli e sorelle, non riesco a trovare le parole giuste che possano confortarvi abbastanza dal grande dolore che stiamo vivendo. Ma una cosa posso promettervela oggi: le nostre lacrime e quelle dei nostri eroi non saranno cadute invano…il cambiamento è qui", queste le parole del calciatore.

