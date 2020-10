Conte ricomincia la pantomima dei discorsi in tv non sapendo assolutamente che cosa fare (Di domenica 18 ottobre 2020) L’editoriale di domenica di Massimo Giannini ha colpito nello stomaco molti lettori e suscitato un moto di solidarietà per la cronaca-denuncia del direttore della Stampa ricoverato in terapia intensiva a causa del Covid. È un articolo che racconta la guerra dal punto di vista di chi è stato ferito e che può più di altri descrivere la situazione oggettiva, gli errori, i ritardi: senza perdere la speranza di vincere. Ecco il passaggio centrale: «Non recrimino, non piango. Vorrei solo un po’ di serietà. Vorrei solo ricordare a tutti che anche la retorica del “non possiamo chiudere tutto” cozza contro il principio di realtà, se la realtà dice che i contagi esplodono. Se vogliamo Contenere il virus, dobbiamo cedere quote di libertà. Non c’è altra soluzione (…) ... Leggi su linkiesta (Di domenica 18 ottobre 2020) L’editoriale di domenica di Massimo Giannini ha colpito nello stomaco molti lettori e suscitato un moto di solidarietà per la cronaca-denuncia del direttore della Stampa ricoverato in terapia intensiva a causa del Covid. È un articolo che racconta la guerra dal punto di vista di chi è stato ferito e che può più di altri descrivere la situazione oggettiva, gli errori, i ritardi: senza perdere la speranza di vincere. Ecco il passaggio centrale: «Non recrimino, non piango. Vorrei solo un po’ di serietà. Vorrei solo ricordare a tutti che anche la retorica del “non possiamo chiudere tutto” cozza contro il principio di realtà, se la realtà dice che i contagi esplodono. Se vogliamonere il virus, dobbiamo cedere quote di libertà. Non c’è altra soluzione (…) ...

NicolaPorro : Il governo, dormiente fino alla seconda ondata, s'è desto: è di nuovo ora delle conferenze stampa di #Conte. Parole… - mimmomaiello : RT @christianrocca: Conte ricomincia la pantomima dei discorsi in tv non sapendo assolutamente che cosa fare - albemutti : RT @christianrocca: Conte ricomincia la pantomima dei discorsi in tv non sapendo assolutamente che cosa fare - CinziaEmanuelli : RT @christianrocca: Conte ricomincia la pantomima dei discorsi in tv non sapendo assolutamente che cosa fare - Biofafafa : RT @christianrocca: Conte ricomincia la pantomima dei discorsi in tv non sapendo assolutamente che cosa fare -

Ultime Notizie dalla rete : Conte ricomincia Conte ricomincia la pantomima dei discorsi in tv non sapendo assolutamente che cosa fare Linkiesta.it Conte non risolve l'alternativa del Diavolo

Stretto tra Pil e salute, il dpcm è acqua fresca rispetto al precedente, segnato dallo scaricabarile sui sindaci e da una non assunzione di responsabilità rispetto alle Regioni. Solito format. Pare ma ...

Covid, nuovo Dpcm: vertice con Conte. Si valuta stop a palestre e piscine. Scuola, Cts: ingressi scaglionati

Sport, ristoranti, scuole e smart working. Ma anche parrucchieri e palestre. Di questo si è parlato al vertice nella sede della Protezione Civile. A partecipare erano il capo ...

Stretto tra Pil e salute, il dpcm è acqua fresca rispetto al precedente, segnato dallo scaricabarile sui sindaci e da una non assunzione di responsabilità rispetto alle Regioni. Solito format. Pare ma ...Sport, ristoranti, scuole e smart working. Ma anche parrucchieri e palestre. Di questo si è parlato al vertice nella sede della Protezione Civile. A partecipare erano il capo ...