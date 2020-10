Conte recupera Bastoni, Nainggolan e Sensi (Di domenica 18 ottobre 2020) MILANO - Il giorno dopo la sconfitta nel derby, un ko che fa male dal punto di vista del morale e della classifica, l'Inter cerca di mettere a posto i pezzi e di risollevarsi. Mercoledì inizierà la ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 18 ottobre 2020) MILANO - Il giorno dopo la sconfitta nel derby, un ko che fa male dal punto di vista del morale e della classifica, l'Inter cerca di mettere a posto i pezzi e di risollevarsi. Mercoledì inizierà la ...

Il mondo economico bergamasco guarda con attenzione alle prossime decisioni di Governo, Regione o Comune, ma tutti concordano sulla necessità di evitare una nuova chiusura generalizzata.

Nerazzurri al lavoro per preparare il match di esordio in Champions Leaugue di mercoledì sera. Conte può contare su tre importanti rientri ...

