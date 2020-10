Ancora casi in aumento: 11.705. I morti sono 69 (Di domenica 18 ottobre 2020) Ancora in aumento i casi di Covid in Italia: sono 11.705 i nuovi contagi nelle ultime 24 ore secondo il bollettino del Ministero della Salute. Rispetto a ieri, quando si era sfiorata quota 11 mila (10.925), sono 780 in più. I decessi sono stati 69, in aumento rispetto ai 47 di ieri. I tamponi sono stati 146 mila, in calo di circa 20 mila rispetto a ieri.Quanto ai ricoveri, nelle terapie intensive sono in 750, contro i 705 di ieri, quindi oggi +45, contro però il +52 di ieri. I ricoveri ordinari aumentano di 514 unità (contro +439 di ieri), portando il totale a 7.131. Il totale dei casi accertati in Italia sale così a 414.241.La Lombardia si avvicina a quota 3 mila contagi in più ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 18 ottobre 2020)indi Covid in Italia:11.705 i nuovi contagi nelle ultime 24 ore secondo il bollettino del Ministero della Salute. Rispetto a ieri, quando si era sfiorata quota 11 mila (10.925),780 in più. I decessistati 69, inrispetto ai 47 di ieri. I tamponistati 146 mila, in calo di circa 20 mila rispetto a ieri.Quanto ai ricoveri, nelle terapie intensivein 750, contro i 705 di ieri, quindi oggi +45, contro però il +52 di ieri. I ricoveri ordinari aumentano di 514 unità (contro +439 di ieri), portando il totale a 7.131. Il totale deiaccertati in Italia sale così a 414.241.La Lombardia si avvicina a quota 3 mila contagi in più ...

