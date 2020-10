Al Gf Vip arriva il ciclone Selvaggia Roma (che piace anche a Salvini) (Di domenica 18 ottobre 2020) Dopo aver ufficializzato la presenza di Giulia Salemi al Grande Fratello Vip, Giornalettismo annuncia l’arrivo ufficiale del ciclone Selvaggia Roma al GF Vip. Famosa perché ex di Francesco Chiofalo, memorabili le loro litigate a Temptation Island. Selvaggia entra da single, ma in queste settimane da casa pare abbia apprezzato e non poco il concorrente Pierpaolo Petrelli. In passato pare abbia conosciuto invece Enock Barwah. Selvaggia Roma al Gf Vip, una concorrente apprezzata da Matteo Salvini Lo spettacolo è assicurato. Selvaggia sta arrivando. Alt. Selvaggia sui suoi social ha fatto breccia nei like di Matteo Salvini come possiamo mostrare. La ragazza di certo sa perfettamente come ... Leggi su giornalettismo (Di domenica 18 ottobre 2020) Dopo aver ufficializzato la presenza di Giulia Salemi al Grande Fratello Vip, Giornalettismo annuncia l’arrivo ufficiale delal GF Vip. Famosa perché ex di Francesco Chiofalo, memorabili le loro litigate a Temptation Island.entra da single, ma in queste settimane da casa pare abbia apprezzato e non poco il concorrente Pierpaolo Petrelli. In passato pare abbia conosciuto invece Enock Barwah.al Gf Vip, una concorrente apprezzata da MatteoLo spettacolo è assicurato.stando. Alt.sui suoi social ha fatto breccia nei like di Matteocome possiamo mostrare. La ragazza di certo sa perfettamente come ...

