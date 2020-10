A Conte non piace il barista di Catanzaro, nella bozza spunta l'orario di apertura (Di domenica 18 ottobre 2020) Tra le varie misure previste dal Dpcm di Giuseppe Conte figura una norma che per molti parrà un po' stravagante. Non c'è solo l'orario di chiusura dei locali per il contrasto al Covid. Ma l'ufficio legislativo del premier le ha pensate proprio tutte e ha fissato per le 5 del mattino la possibilità di aprire i bar. È il frutto delle rassegne stampa che affollano i computer di Palazzo Chigi. Si devono essere accorti del barista di Catanzaro che ha beffato il governo (e i vigili urbani) chiudendo il locale a mezzanotte e riaprendolo a mezzanotte e un quarto, schivando così la contravvenzione. Sostenendo a ragione che le norme in vigore stabilivano l'orario di chiusura ma non quella di apertura. Norma ad personam… Leggi su iltempo (Di domenica 18 ottobre 2020) Tra le varie misure previste dal Dpcm di Giuseppefigura una norma che per molti parrà un po' stravagante. Non c'è solo l'di chiusura dei locali per il contrasto al Covid. Ma l'ufficio legislativo del premier le ha pensate proprio tutte e ha fissato per le 5 del mattino la possibilità di aprire i bar. È il frutto delle rassegne stampa che affollano i computer di Palazzo Chigi. Si devono essere accorti deldiche ha beffato il governo (e i vigili urbani) chiudendo il locale a mezzanotte e riaprendolo a mezzanotte e un quarto, schivando così la contravvenzione. Sostenendo a ragione che le norme in vigore stabilivano l'di chiusura ma non quella di. Norma ad personam…

Tra le varie misure previste dal Dpcm di Giuseppe Conte figura una norma che per molti parrà un po’ stravagante. Non c’è solo l’orario di chiusura dei locali per il contrasto al Covid. Ma l’ufficio ...

Nuovo DPCM: ipotesi chiusura bar e pub alle 21, ristoranti alle 24

I ristoranti rimangono aperti fino alle 24, ma ai tavoli non potranno sedersi più di sei persone ... ristoranti alle 24 Entro stasera il presidente del Consiglio Conte illustrerà il nuovo dpcm anti ...

